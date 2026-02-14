14 Февраля 2026
Политика В России Воронежская область Краснодарский край Сахалинская область
Фото: Накануне.RU

Государственные органы сократили закупки информационного сопровождения в СМИ на 12%

Государственные органы сократили закупки информационного сопровождения в СМИ на 12% за минувший год. Расходы по этой статье составили менее 7 миллиардов рублей.

По данным Коммерсанта, проанализировавшего объем тендеров на "Контур.Закупках", в денежном выражении совокупность контрактов сократилась до 6,8 млрд или на 12%, а в количественном на 7% до 2,66 тыс. Тенденция к сокращению закупок информсопровождения наблюдалась и в 2024 году, когда объем сократился на 5%, до 7,7 млрд, а количество на 3%, до 2,86 тыс. соответственно.

Падение закупок собеседники издания связали с переходом медиаактивов под прямой контроль и финансирование регионов. Другая причина - переориентация на другие инструменты информирования - такие, как личные каналы глав субъектов в мессенджерах.

По итогам 2023 года объем таких госзакупок вырос на 11%, превысив 8 млрд руб., при том что число тендеров сократилось на 4,8%, до 2,9 тыс. 

Рост закупок можно объяснить периодом восстановления после шока 2022 года: многим ведомствам нужно было заново выстраивать коммуникацию, оперативно отрабатывать повестку и компенсировать выпадение части привычных рекламных инструментов. Позже ситуация нормализовалась, KPI стал строже, закупки — прагматичнее.

Больше всего закупок в прошлом году пришлось на Краснодарский край — 831 млн руб., Сахалинскую — 327 млн и Воронежскую области — 129 млн руб.

Лидерами по количеству за тот же период стали: ВГТРК — 302 закупки на 937 млн руб., ИД "Губернские ведомости" (Сахалин) — 56 закупок на 202 млн и ИД "Комсомольская правда" — 34 закупки на 57 млн руб.

В дальнейшем возможно сокращение мелких торгов, рост пакетных контрактов и перемещение денег из отдельных публикаций в более комплексные форматы с измеримым результатом.

 

