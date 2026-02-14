Около 100 домов остаются без отопления в Бодайбо

Около ста домов остаются без отопления в иркутском Бодайбо, где 31 января произошла крупная авария на теплосетях.

По данным администрации города, накануне подключено 10 домов, в которых проживает 30 взрослых и 14 детей. Всего теплоснабжение восстановлено в 69 жилых домах, в которых проживают 879 человек, в том числе 207 ребенка. Подключено 2 социальных объекта: СОШ Nº3 и специальная коррекционная школа.

Без теплоснабжения остаются 98 жилых домов - 24 МКД, 20 ИЖС, 54 блокированной застройки.

Напомним, 31 января в Бодайбо был введен режим ЧС. Из-за перемерзания водовода была остановлена работа четырех котельных.