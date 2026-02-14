Женщину оштрафовали за слово "дура" в онлайн переписке

Россиянка оштрафована за 3 тысячи рублей за одно оскорбительное слово во время спора в интернете.

Администратор чата, где пользователи бесплатно отдают подержанные вещи, забанила одну участницу, посчитав ее назойливой. Эта женщина перешла с администратором в личную переписку, где в ход пошли упреки в неграмотности. "Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь", - ответила администратор, что и стало поводом для обращения в прокуратуру.

Административный протокол был составлен по статье КоАП РФ "Оскорбление", суд назначил женщине три тысячи рублей штрафа, заключается в материалах. Об этом сообщает РИА Новости.