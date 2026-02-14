14 Февраля 2026
Политика
Участниками Семейного банка ВТБ в 2025 году стали более 7 млн человек

По данным ВТБ, средний остаток средств на семейных счетах для совместных трат составляет 20 тыс. рублей. Эксперты банка отмечают, что это отражает текущий тренд рынка: большинство россиян оставляют на счетах необходимую сумму для текущих расходов, а свободные средства хранят на вкладах.

Тенденцию к сбережениям подтверждает и статистика по картам клиентов: в 2025 году средний остаток на них составил 52 тыс. рублей. ВТБ связывает такой показатель с ростом интереса к вкладам и накопительным счетам, которые позволяют эффективнее управлять финансами.

В прошлом году в Семейном банке ВТБ открыли более 50 тыс. счетов для совместных трат – этот продукт стал одним из самых популярных у пользователей сервиса. Он позволяет нескольким клиентам открыть совместный счет и получать 7% на ежедневный остаток.

«Осознанное отношение к деньгам становится устойчивым трендом. Все больше людей предпочитают не импульсивно тратить, а отложить деньги, чтобы потратить их на действительно важные цели. Это видно и по тому, как семьи распоряжаются своими деньгами: на совместных счетах и картах чаще держат суммы для повседневных расходов, а крупные накопления размещают на депозитах. При этом семьи стали чаще выбирать семейный счет как удобный способ совместного управления финансами, который помогает рациональнее тратить и эффективнее приумножать средства», – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Участниками Семейного банка ВТБ в 2025 году стали более 7 млн человек, которые объединились в группы для совместного решения финансовых вопросов. Чаще всего клиенты объединяются в группы с друзьями, дальними родственниками и близкими – такие группы составляют около 60%. Связки с супругами занимают более 20%, с родителями или детьми – больше 15%, с братьями или сестрами – чуть менее 5%. Каждый четвертый участник программы - клиент в возрасте 35-45 лет, каждый пятый – 45-55 лет. Треть всей аудитории приходится на клиентов старше 55 лет, еще 13% – от 25 до 35 лет.

