ВТБ уже снизил ставки по кредитам наличными

ВТБ оперативно отреагировал на первое в этом году снижение ключевой ставки Банком России до 15,5%, улучшив условия по кредитам наличными для действующих и новых клиентов. Процентные ставки сократились в среднем на 3 п.п. Решение регулятора задало новые координаты для всего розничного рынка, открывая этап планомерного смягчения условий кредитования.

Быстрее всего на снижение ключевой ставки отреагирует сегмент кредитов наличными, где восстановление спроса набирает обороты. В январе продажи потребкредитов в ВТБ выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и банк ожидает сохранения этой динамики.

ВТБ последовательно продолжает гибко настраивать продуктовые предложения там, где видит реальный запрос со стороны клиентов. В январе банк уже снизил ставки по рыночной ипотеке на 3,3 п.п. и уменьшил минимальный первоначальный взнос до 20,1%. При этом клиенты возвращаются к отложенным покупкам и все чаще обращаются за сопутствующим финансированием при приобретении жилья.

«Мы снижаем ставки по кредитам наличными, сохраняя взвешенный подход к управлению рисками. Видим устойчивый запрос со стороны клиентов, которые возвращаются к отложенным покупкам. Особенно ярко это проявляется в связке с ипотекой: люди приобретают квартиры и сразу хотят решать вопросы с ремонтом, мебелью, техникой. Наша задача – предлагать условия, которые позволяют клиентам реализовывать свои планы без переплат и компромиссов», - прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

По оценке ВТБ, пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден: банковский сектор вступил в фазу плавного снижения, при этом до конца года они останутся двузначными. Вкладчики сфокусируются на краткосрочном привлечении, сроками на 3-4 месяца. Отдельное внимание они будут обращать на накопительные счета, которые позволяют динамично использовать свои накопления для ежедневных потребностей. Максимальная ставка в ВТБ по накопительному счету составляет 16% годовых, по вкладу – 14,5% годовых.

По мнению Алексея Охорзина, на рынке наступает время осознанного формирования накоплений. «Высокие ставки по вкладам помогли выработать привычку копить, и в этом году россияне будут распоряжаться своими накоплениями уже для решения текущих финансовых вопросов. Переток средств будет плавным, в том числе – в сегмент инвестиционных продуктов, особенно в сегменте состоятельных клиентов», - подчеркнул он.