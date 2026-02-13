Замгубернатора Челябинской области сотрудничает со следствием

Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сотрудничает со следствием, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Басманный суд Москвы заключил Фалейчика под стражу до 12 апреля.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Фалейчику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 апреля", — огласил решение судья.

Фалейчику предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост главы Копейского городского округа, он получил 1,88 миллиона рублей от директора ООО "Юность" за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского лагеря "Юность".