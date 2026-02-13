Рынок не заметил "эффекта Долиной" – глава ЦБ

Несмотря на очень громкую огласку в СМИ и соцсетях, так называемый "эффект Долиной" рынок недвижимости не заметил.

"Системного эффекта мы не видим, потому что ситуация [с квартирой певицы] была разрешена", - прокомментировала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предположение о влиянии нового вида сомнительных сделок на рынок.

Также Набиуллина прокомментировала предложения из Госдумы перевести все сделки с недвижимостью на безналичный расчет, чтобы избежать случаев мошенничества. Здесь регулятор видит риски. "Конечно, развитие безналичных расчетов – это очень важно. В 2015 году у нас было 30% безнала от всех операций, сейчас – 88%. Этого мы достигли без запретов и ограничений, за счет того, что безнал становился удобным и дешевым. Я опасаюсь, что такой запрет уведет цены в теневую область", - сказала Набиуллина.