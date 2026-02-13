Набиуллина – о закрытии торговых точек в регионах: "Кто-то закрывается, кто-то приходит на смену"

В ЦБ не видят тренда на массовое закрытие точек общепита и торговли в регионах, но говорят о структурных изменениях в отрасли: "маркетплейсы, доставка еды на дом распространяются".

"Это хорошо для покупателя, маркетплейсы стимулируют конкуренцию. В целом по стране общепит чувствует себя вполне уверено, рост на 50% с 2020 года, и прошлый год вырос на 9%. В этой отрасли очень все подвижно и высокая конкуренция. Кто-то закрывается, кто-то приходит на смену – более эффективный. Это нормально. Потребительский спрос продолжает расти", - ответила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на вопрос журналистов о том, не фиксирует ли регулятор тенденцию к сокращению объектов торговли в регионах.