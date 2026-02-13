ЦБ не доверяет нейросетям составление макропрогноза

Центральный банк России использует нейросети в работе, но не доверяет ИИ самое важное – макроэкономическое прогнозирование, рассказала журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы стараемся не стоять в стороне от новых технологий. Финансовый рынок очень активно внедряет инновации, в том числе ИИ. Мы тоже экспериментируем. В основном используем ИИ как ассистентов, чтобы собирать и анализировать данные с меньшими издержками. Но что касается макроэкономичкеских прогнозов, ИИ пока в этой области имеет существенные ограничения", - сказала Набиуллина.

По ее словам, ИИ использует для прогнозов исторические данные, но в экономике могут быть ситуации, которых раньше не было, а "любые модели могут оказаться в плену у прошлого". "Критический взгляд человека пока трудно заменить, человек незаменим, когда возникают неожиданные обстоятельства. Мы применяем модели для анализа, но потом их все равно обсуждаем", - поделилась Набиуллина.