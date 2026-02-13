13 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

45-летнюю екатеринбурженку обвиняют в убийстве 29-летней давности

45-летнюю жительницу Екатеринбурга обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, которое произошло 29 лет назад.

По версии следствия, в ночь на 27 января 1997 года тогда еще 16-летняя обвиняемая вместе со знакомыми выпивала в квартире на Металлургов. Выйдя на улицу, у компании возникла ссора с ранее незнакомым прохожим. Его пригласили в квартиру, чтобы урегулировать конфликт, но в какой-то момент присутствующим показалось, что приглашенный мужчина ведет себя не корректно и его попросили уйти.

Гость отказался уходить и тогда возник очередной конфликт. Компания стала избивать мужчину руками, ногами и сковородкой. Затем сообщники вынесли его на улицу, где продолжили жестокое избиение. Чтобы скрыть свое преступление, пострадавшего перенесли в подъезд во соседнем дворе. Позднее от полученных травм он скончался.

Вскоре после произошедшего была доказана причастность к преступлений трех мужчин из компании. Их дело в 1998 году рассматривал суд. К тому времени девушка уже скрылась и ее объявили в розыск.

"За прошедшее с момента преступления время женщина проживала в разных местах, в том числе и в одном из отдаленных субъектов РФ. Тем не менее, правоохранительными органами продолжались мероприятия, направленные на установление ее местонахождения. На днях в результате комплекса следственных и оперативных мероприятий женщину удалось задержать", - рассказали в пресс-службе СКР по региону.

По уголовному делу следователем продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантки соответствующей меры пресечения.

"Найти гражданку, практически три десятка лет уходившую от законного возмездия, удалось сотрудникам уголовного розыска УМВД по городу Екатеринбургу и отдела полиции № 8. Задержана она была по месту работы - на одном из промышленных предприятий Екатеринбурга. К уголовной ответственности ранее женщина не привлекалась", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Теги: Екатеринбург, убийство, обвинение


