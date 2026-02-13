Mash: Мэр Липецка подал в отставку после того, как у него нашли недвижимость на 100 млн рублей

Мэр Липецка Роман Ченцов подал в отставку после того, как у него обнаружили недвижимость на 100 миллионов рублей, пишет Mash. В прокуратуре начали проверку.

По данным телеграм-канала, за последние пять лет официальный доход Ченцова и его семьи составил около 20 млн рублей. При этом чиновник обзавелся дорогой недвижимостью: трехэтажным коттеджем площадью 300 м² в элитном поселке Кулешовка под Липецком и пятью квартирами в Воронеже.

Ранее мэр сообщил, что уходит в отставку "в силу семейных обстоятельств". Ченцов возглавил Липецк в июне 2024 года. До этого руководил разными районами города, а еще раньше – работал ветеринарным врачом.

В беседе с Mash экс-градоначальник опровергобвинения в коррупции . При этом он признал, что проверка была, ее результаты находятся в Министерстве региональной безопасности правительства Липецкой области.