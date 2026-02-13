Ситников обозначил приоритеты взаимодействия с прокуратурой: борьба с экономическими преступлениями

Глава Костромской области Сергей Ситников и заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев приняли участие в коллегии прокуратуры по итогам года. Пономарев отметил конструктивное взаимодействие администрации региона и прокуратуры в интересах людей. Ситников выделил приоритетные направления дальнейшей совместной работы: борьбу с экономическими преступлениями, налоговыми махинациями, "серыми" зарплатами.

В 2025 году органами прокуратуры рассмотрено свыше 28 тысяч обращений. Совместно с исполнительными органами власти региона приняты меры прокурорского реагирования, что позволило восстановить нарушенные права пенсионеров, ветеранов, инвалидов, несовершеннолетних, одиноких матерей, многодетных семей, участников специальной военной операции и членов их семей.

"Я повторял и повторяю, что цель и задача остается единой – это создание комфортных, безопасных условий для жителей Костромской области. Результаты показывают, что мои коллеги, работники прокуратуры Костромской области, успешно выполняют поставленные задачи. Я вижу очень конструктивное и плотное взаимодействие сотрудников прокуратуры, губернатора Сергея Ситникова, вашей команды в достижении тех целей и задач, которые ставит Президент", — отметил в выступлении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев.

"Особое внимание прошу уделить выработке системных решений, в отношении организаций и предприятий, где фиксируются случаи нелегальной занятости. Владельцы таких компаний обманывают государство, наносят ущерб бюджету, нарушают права граждан, не обеспечивая им необходимые социальные гарантии. Показательный пример нашего взаимодействия — работа в лесном комплексе. Мы организуем совместные мероприятия с прокуратурой: контролируем действия должностных лиц, боремся с нелегальными лесозаготовителями. Совместными усилиями за последние годы порядок наведен очень серьезный. Но проблемы остаются. Их берём под особый контроль", — сказал Сергей Ситников.