Власти Калуги назвали разделение школьников в столовых "технической ошибкой"

Власти Калуги назвали "технической ошибкой" разный состав платного и бесплатного меню в одной из школ.

"В связи с обращениями калужан в социальных сетях 12 февраля сообщаем, что во всех школах Калуги по-прежнему единое меню для всех категорий учащихся", - говорится в Telegram-канале администрации города.

Как сообщили местные СМИ, в школе № 26 детей рассаживали отдельно в зависимости от категории питания. На столах в столовой появились таблички – "льготники" и "платники". Утверждалось, что такая ситуация была сразу в нескольких школах города.

В прошлом году в Госдуму внесли законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников. До этого подобные проекты уже вносились в ГД, но отклонялись по причине отсутствия денег.