"Россети" обеспечили электроснабжение крупнейшего спорткомплекса Прикамья

В Перми завершилось строительство сетевой инфраструктуры для подключения новой арены, рассчитанной на 10,5 тыс. зрителей. Здесь будут проходить не только спортивные турниры, но также концерты, выставки и форумы, включая мероприятия международного уровня. Мощность присоединения объекта к сети составила 5 МВт, сообщили в пресс-службе "Россети Урал".

Для подключения потребителя компания "Россети Урал" расширила действующую подстанцию 110 кВ, которая обеспечивает электроснабжение Дзержинского района города. Кроме того, энергетики проложили 4,4 км кабельных линий электропередачи 6 кВ, смонтировали распределительный пункт.

Планируется, что спорткомплекс откроется в 2027 году. Он будет соответствовать международным стандартам для проведения соревнований по хоккею, баскетболу, фигурному катанию, керлингу, художественной гимнастике.

Это не первый крупный проект Группы "Россети" в Перми, связанный с развитием спорта. В ноябре 2025 года "Россети Урал" также подключили к сетям ледовую арену "Красная машина" в микрорайоне "Ивы".