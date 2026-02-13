В Госдуме предложили ввести выплаты за продолжительный брак

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов предложил ввести федеральные выплаты супругам за продолжительный брак. По его мнению, совместная жизнь должна составлять не менее 50 лет, чтобы супруги могли получать за это деньги.

В прошлом году Нилов предлагал ввести выплаты супругам, прожившим в браке от 30 лет и больше, но инициативу отклонили. Теперь он ее дорабатывает.

По словам Нилова, уже существующие региональные выплаты за продолжительный брак будут сохраняться, передает РИА Новости.