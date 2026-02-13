В Екатеринбурге дворник нашел тело 17-летнего парня

В Екатеринбурге 17-летний парень скончался от переохлаждения. Тело подростка обнаружил дворник утром 12 февраля.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник в экстренных службах, Александр (имя изменено) приехал из Артемовского и пошел с двумя друзьями в бар "Зажигалка". Около 06.00, когда бар уже закрывался, компания вышла на улицу, а парень без куртки побрел в сторону бывшей бани "Водолей" на 8 Марта, что находится в 70 метрах от бара. за этим зданием его и обнаружил дворник, однако подросток уже не дышал. Экспертиза показала, что он скончался между 08.00 и 09.00.

Александр проживал с мамой и активно занимался боксом. За свою спортивную карьеру он получил множество наград на региональных соревнованиях. В какой-то момент он "свернул не туда" и был признан виновным по 272 УК "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и 159 УК "Мошенничество". Прошлой осенью он был поставлен на учет в МВД.

На момент публикации получить комментарий областного СКР не удалось.