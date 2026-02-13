Рябков: Россия окажет Кубе материальную помощь

Россия солидарна с Кубой и уже оказывает ей материальную помощь, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сказать, что есть перспектива общебриксовских действий, я не берусь", - сказал он ТАСС.

Но Россия, как ближайший партнер и союзник, и другие участники БРИКС, у которых глубокие отношения с Гаваной, включая Китай, "делают по максимуму", отметил Рябков.

Ранее правительство Кубы предупредило авиакомпании о дефиците авиационного керосина на острове – в ближайший месяц лайнеры не смогут заправляться в Гаване. Это произошло на фоне угроз Дональда Трампа ввести санкции в отношении любой страны, которая будет поставлять нефтепродукты на Кубу.

Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли ранее сообщил, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.