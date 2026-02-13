Вместо ветхих домов на Уралмаше появятся детский сад и спортплощадка

Вместо ветхих домов на Уралмаше местные власти намерены построить детский сад и спортивную площадку. Речь идет об участке в 2 га в районе улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проект планировки территории жилой застройки уже утвержден. Проект будет реализован в рамках КРТ. В нем также предусмотрено строительство двух многоэтажных домов с жилой площадью около 86 тыс. кв.м., где сможет проживать почти 2,5 тыс. человек.

Детский сад будет рассчитан на 125 мест, а площадь спортивной площадки составит 390 кв.м. Также на территории появится паркинг на 470 машиномест. Завершить все работы планируется уже в первой половине 2030 года.