ЦБ оценил рост ВВП России в 2025 году в 1%

Центральный банк России оценил в 1% рост ВВП страны за 2025 год. В релизе регулятора отмечается, что рост сложился "по верхней границе октябрьского прогнозного диапазона".

ЦБ указывает на факторы, которые помогли экономике расти, несмотря на замедление: "в четвертом квартале рост усилился из-за увеличения потребительского спроса". "Это частично могло быть связано с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. В ближайшие месяцы рост внутреннего спроса будет более сдержанным. На это также указывают деловые настроения бизнеса", - заключают в ЦБ.