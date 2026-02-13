ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2026 году

ЦБ снизил ключевую ставку еще на 0,5%, но при этом повысил прогноз по уровню инфляции на 2026 год. Регулятор ранее предполагал, что инфляция в этом году составит 4-5%, теперь же думает, что 4,5-5,5%.

Ведомство сообщает, что годовая инфляция на 9 февраля составила 6,3%.

"В конце 2025 года наблюдались очень низкие темпы роста цен на ряд товаров, в первую очередь на плодоовощную продукцию. С учетом этого и отсутствия значимого переноса повышения НДС в цены в декабре, инфляция по итогам 2025 года сложилась ниже октябрьского прогноза Банка России и составила 5,6%. Однако в начале 2026 года влияние этих факторов на динамику цен стало противоположным. Повышение НДС, акцизов, индексация регулируемых цен и тарифов, коррекция цен на плодоовощную продукцию привели к временному, но значительному ускорению текущего роста цен в январе", - говорится в релизе ЦБ, посвященном изменению ключевой ставки.

Таким образом инфляция перераспределилась, "но в целом соответствует ожиданиям Банка России".

"Устойчивая инфляция снизится до 4% во втором полугодии 2026 года. Однако с учетом смещения роста цен с конца прошлого года на начало текущего прогноз инфляции на 2026 год повышен до 4,5–5,5%", - резюмирует регулятор.