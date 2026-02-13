В Нефтеюганске экс-замглавы города получила семь лет колонии за взятку ювелирным набором

Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя главы города Нефтеюганска Елены Абрамовой и генерального директора коммерческого предприятия, экс-депутата Тюменской области Богдана Богословца за совершение коррупционных преступлений, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в получении и даче взятки в крупном размере, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, а также в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями.

Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что в декабре 2020 года заместитель главы города Нефтеюганска получила от генерального директора коммерческого предприятия взятку в виде ювелирного набора стоимостью более 186 тысяч рублей. Взятка была передана за общее покровительство и совершение незаконных действий в интересах подконтрольных бизнесмену субъектов предпринимательской деятельности.

Подсудимая, в полномочия которой входил контроль деятельности администрации в сфере градостроительства и земельных отношений, незаконно обеспечила подготовку и подписание документов о передаче коммерческому предприятию и предпринимателю в долгосрочную аренду земельных участков в Нефтеюганске при отсутствии законных оснований.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновную к семи годам восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет. Взяткодателю назначено наказание в виде семи лет семи месяцев колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 1,8 миллиона рублей.

Кроме того, суд конфисковал у виновной в доход государства ювелирный набор, полученный в качестве взятки.

Приговор не вступил в законную силу.