Песков: Разумеется, мы предлагаем сотрудничество США

Россия предлагает США экономическое сотрудничество, это очевидная вещь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, мы предлагаем сотрудничество. Разумеется, в этом сотрудничестве заинтересованы потенциально компании двух стран - вот вам и совместные предприятия", - сказал он, комментируя публикацию Bloomberg о якобы направленном в Вашингтон плане экономического взаимодействия.

Песков добавил, что до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретном в вопросе расширения экономического сотрудничества РФ и США.

Представитель Кремля прокомментировал также возможность расчетов в долларах. По словам Пескова, это реально, но в случае снятия ограничений доллару придется серьезно конкурировать с национальными и альтернативными валютами. Он напомнил, что не Москва отказывалась от использования этой валюты, а Вашингтон наложил ограничения, передает ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Кремль готов вернуться к расчетам в долларах, в том числе в операциях с российскими энергоносителями. Такая идея изложена в "меморандуме высокого уровня", который Москва хочет предложить Вашингтону. Со стороны США частью сделки должна стать отмена санкций в отношении России.