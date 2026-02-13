В Перми отменили "трезвый забег" ко Дню защитника Отечества из-за нехватки участников

Традиционный забег, приуроченный ко Дню защитника Отечества, в этом году не состоится из-за низкой активности желающих, сообщили в сообществе "Трезвая Пермь" во "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторы приняли решение об отмене мероприятия после того, как под постом с выбором даты забега не удалось набрать минимальное количество участников.

"Следите за грядущими анонсами, ну и проявляйте активность в грядущих публикациях. В противном случае, что это за "актив" такой у нас, не так ли?" — написали представители движения.

В сообществе пояснили, что пробежки проводятся регулярно с 2012 года примерно раз в 2-3 месяца и приурочены к праздничным датам: Новому году, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню города, Дню России, Дню трезвости и Дню народного единства. Перерыв был только во время пандемии.

Организаторы подчеркнули, что отмена забега — редкий случай, когда у желающих действительно не получается принять участие по разным причинам. Они также отметили, что не планируют прекращать проведение пробежек, а в будущем рассчитывают организовать выездные мероприятия в крупных городах региона.