Полиция допросила женщину, облившую краской памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге

Памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге облила краской местная жительница. Ей пришлось давать объяснения в полиции.

Накануне памятник братьям Люмьер возле ККТ "Космос" оказался облит красной краской. Монумент испортили ночью, пока в сквере никого не было. Сообщалось, что братьев обливают краской уже во второй раз.

Как пишет "КП Екатеринбург", по подозрению была задержана 54-летняя жительница уральской столицы. Сама женщина рассказала силовикам, что прочитала о том, что знаменитые кинематографисты якобы поддерживали фашизм. После этого она и решила облить их памятник. После допроса в полиции хулиганку отпустили под обязательство о явке.

Накануне.RU обратилось в управление МВД по Екатеринбургу. В ведомстве пока воздерживаются от комментариев по ситуации.