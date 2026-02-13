Россияне стали чаще снимать самозапрет на кредиты – им нужны деньги

Россияне, которые поставили самозапрет на кредиты, отказываются от него и возвращаются к заимствованиям. В конце 2025 года доля заявок от клиентов, у которых ранее был статус самозапрета, выросла на 13% в общем числе заявок (по сравнению с третьим кварталом этого где года, пишет Газета.ру со ссылкой на данные Cyberbird. И 40% таких заявителей до конца года успели получить кредит.

Аналитики указывают, что тренд появился еще в третьем квартале 2025 года. Они связывают это с новогодними расходами, а также упрощением процедуры снятия самозапрета (его можно отменить теперь на Госуслугах и в МФЦ).

Также эксперты говорят, что многие самозапреты были поставлены спонтанно, в желании защититься от мошенников.