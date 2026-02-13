Депутат призвал снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Петербургский депутат Алексей Зинчук разработал инициативу по снижению возраста уголовной ответственности с 14 до 13 лет при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он предлагает закрепить ее в УК РФ.

Он считает, что нужно реагировать на рост преступлений, совершаемых подростками, и снижать возраст уголовной ответственности, когда речь идет о таких преступлениях, как убийство, нанесение серьезного вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, вымогательство, участие в террористической деятельности, захват заложников и т.п. По данным Следственного комитета РФ, в 2025 году общее число преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 18%, а 95% подростков, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности,– это подростки 13 лет. То есть можно снизить всего на один год планку, и это даст большой эффект. В 13 лет подростки уже могут планировать преступления и даже распределять роли, при этом зная, что уголовная ответственность им не грозит. Этот пробел нужно устранить, уверен депутат.

Однако председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что механическое снижение возраста уголовной ответственности – это не выход. По ее мнению, нельзя игнорировать тот факт, что в 13 лет личность еще формируется. Нужен анализ причин, почему подростки идут на преступления, и воздействовать на эти причины.

"Массовое ужесточение закона без серьезной профилактики может не снизить, а лишь закрепить проблему. В первую очередь наша задача – предотвращать, и лишь во-вторую – наказывать",– написала Останина.

Член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Александр Тетердинко также убежден, что такие меры не решат проблему, нужны меры профилактики и воспитания.

Сейчас уголовная ответственность наступает в 16 лет, но за некоторые преступления - с 14 лет. Это касается убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, терактов и других тяжких преступлений.