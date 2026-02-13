"Это не "восстановление исторической памяти": в КПРФ требуют снять мемориальную доску Карташеву со здания УрГЭУ

В Свердловском обкоме КПРФ потребовали от и.о. ректора УрГЭУ Якова Силина снять памятную доску Антону Карташеву.

Напомним, накануне в Екатеринбурге открыли мемориальную доску белоэмигранту, который приветствовал нападение Гитлера на СССР. Она установлена на здании Уральского государственного экономического университета. На открытии Силин подчеркнул "значимость восстановления исторической памяти". Это вызвало возмущение у уральских историков.

Как сообщили Накануне.RU в областном обкоме КПРФ, сегодня глава свердловских коммунистов Александр Ивачев направил официальное обращение Якову Силину с требованием демонтировать мемориальную доску Антону Карташеву. В обкоме отметили, что поводом для обращения стали выявленные факты биографии Карташева, которые организаторы церемонии предпочли оставить за кадром.

"Это не "восстановление исторической памяти". Это установка памятной доски человеку, который желал поражения и гибели своей Родине. Да, Карташев родился на Урале, и в этом здании когда-то располагалось духовное училище. Но мемориальная доска – не краеведческий стенд", - заявил Ивачев.

Депутат-коммунист подчеркнул, что ошибку надо исправить, а доска должна быть демонтирована. О реакции Силина и УрГЭУ на это обращение пока неизвестно.