На комиссии по предотвращению ЧС Сергей Ситников поручил оперативно отрегулировать механизм взаимодействия всех служб

На комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций в Костромской области состоялось обсуждение хода подготовки к паводковому сезону.

Губернатор Сергей Ситников обратился, в частности, к опытным главам муниципалитетов. Он отметил, что многолетние наблюдения зачастую дают возможность прогнозировать ситуацию даже более точно, чем синоптический прогноз.

«Большого паводка мы не ожидаем, однозначно. Будем только смотреть, как поведет себя река Ветлуга в районе Шарьи и ниже», – рассказал глава Вохомского района Александр Адеев.

Главы Буйского и Шарьинского районов Костромской области согласны с такой оценкой. Несмотря на обильные снегопады января-февраля, снежная масса в регионе оценивается как средненакопленная, промерзание земли не значительное. Основной риск в части паводковых явлений представляет неравномерное раскрытие рек и возможные ледяные заторы.

Глава региона призвал готовиться заранее к возможным негативным сценариям.

«Время есть, чтобы еще раз проверить готовность сил и средств к паводку. Затягивать не надо. По состоянию на 15 - 18 марта у нас никаких вопросов по организации взаимодействия быть не должно. Максимально все должно быть проработано», – подчеркнул Сергей Ситников.

Сейчас в регионе создан список населенных пунктов, где наиболее велика вероятность негативных сценариев паводка. Формируются силы и средства для ликвидации возможных аварийных ситуаций, функционируют 34 гидропоста, которые пройдут предпаводковую проверку.

Департамент региональной безопасности проводит контроль формирования группировок сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий, количеством более 3 тысяч человек, 1,2 тысячи единиц техники, 67 плавательных средств. В паводкоопасных муниципалитетах создаются 32 пункта временного размещения почти на 3,5 тысячи человек.

Департамент совместно с ГУ МЧС России по Костромской области планирует провести комплексную проверку готовности служб к пропуску паводковых вод и командно-штабные учения с органами управления и силами РСЧС.

За прохождение паводкового периода главы муниципалитетов отвечают лично, отметил губернатор. Он призвал уделить особое внимание дорогам, подтопление которых происходит из-за некачественной очистки трубопереливов накануне паводкового сезона.

«В этот раз, где произойдет размыв трубопереливов, будут не просто взыскания главам, а выговоры. И восстановление дороги за свой счет. ДЭПы подключите, чтобы информация, представленная руководителями муниципальных образований по подготовке пропуска паводковых вод, была перепроверена», – предупредил Сергей Ситников.