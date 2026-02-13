13 Февраля 2026
Политика Костромская область
Фото: adm44.ru

На комиссии по предотвращению ЧС Сергей Ситников поручил оперативно отрегулировать механизм взаимодействия всех служб

На комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций в Костромской области состоялось обсуждение хода подготовки к паводковому сезону.

Губернатор Сергей Ситников обратился, в частности, к опытным главам муниципалитетов. Он отметил, что многолетние наблюдения зачастую дают возможность прогнозировать ситуацию даже более точно, чем синоптический прогноз.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Большого паводка мы не ожидаем, однозначно. Будем только смотреть, как поведет себя река Ветлуга в районе Шарьи и ниже», – рассказал глава Вохомского района Александр Адеев.

Главы Буйского и Шарьинского районов Костромской области согласны с такой оценкой. Несмотря на обильные снегопады января-февраля, снежная масса в регионе оценивается как средненакопленная, промерзание земли не значительное. Основной риск в части паводковых явлений представляет неравномерное раскрытие рек и возможные ледяные заторы.

Глава региона призвал готовиться заранее к возможным негативным сценариям.

«Время есть, чтобы еще раз проверить готовность сил и средств к паводку. Затягивать не надо. По состоянию на 15 - 18 марта у нас никаких вопросов по организации взаимодействия быть не должно. Максимально все должно быть проработано», – подчеркнул Сергей Ситников.

Сейчас в регионе создан список населенных пунктов, где наиболее велика вероятность негативных сценариев паводка. Формируются силы и средства для ликвидации возможных аварийных ситуаций, функционируют 34 гидропоста, которые пройдут предпаводковую проверку.

Департамент региональной безопасности проводит контроль формирования группировок сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий, количеством  более 3 тысяч человек, 1,2 тысячи единиц техники, 67 плавательных средств. В паводкоопасных муниципалитетах создаются 32 пункта временного размещения почти на 3,5 тысячи человек.

река тура ледоход паводок(2004)|Фото: Накануне.ru

Департамент совместно с ГУ МЧС России по Костромской области планирует провести комплексную проверку готовности служб к пропуску паводковых вод и командно-штабные учения с органами управления и силами РСЧС.

За прохождение паводкового периода главы муниципалитетов отвечают лично, отметил губернатор. Он призвал уделить особое внимание дорогам, подтопление которых происходит из-за некачественной очистки трубопереливов накануне паводкового сезона.

«В этот раз, где произойдет размыв трубопереливов, будут не просто взыскания главам, а выговоры. И восстановление дороги за свой счет. ДЭПы подключите, чтобы информация, представленная руководителями муниципальных образований по подготовке пропуска паводковых вод, была перепроверена», – предупредил Сергей Ситников.

Теги: сергей ситников, паводковая ситуация, учения, мчс, безопасность


