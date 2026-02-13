Курс "Духовно-нравственная культура" в российских школах будут вводить постепенно

Курс "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР) будет вводиться в российских школах поэтапно, а не одномоментно в 2026/2027 учебном году, такое решение приняло Минпросвещения РФ.

Предыдущий план предусматривал введение ДНКР с будущего учебного года в 5-7 классах. В итоге предмет появится только в 5 классе. В 6-7 классах курс будет вводиться с 2027/2028 учебного года.

В Минпросвещения утверждают, что предмет ДНКР вводится "для формирования у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях", передает РИА Новости.