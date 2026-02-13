13 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбурженка заплатила штраф в 600 тысяч за машину, купленную у китайца

Жительница Екатеринбурга была вынуждена заплатить штраф в размере 600 тыс. рублей за покупку автомобиля в Китае. Как оказалось, россиянам стали приходить "письма счастья" от налоговой, согласно которым автовладельцам грозит штраф за приобретение машины у иностранцев за наличные или криптовалюту.

Как сообщает Baza, девушка купила "Ларгус" у гражданина Китая за наличные. После этого с ней связалась налоговая, а далее пошел суд, который признал екатеринбурженку виновной в нарушении валютного контроля и выписал штраф в 600 тыс. рублей.

Согласно закону, расчет между россиянином и иностранцем может проходить только через уполномоченный банк. В противном случае, по данным канала, штраф может составлять от 20 до 40% от суммы самого транспорта.

Такая же история произошла и с жителем Кемерово, который еще в 2024 году взял у иностранца автомобиль для личного пользования, заплатив 20 млн рублей. В январе текущего года ему пришел запрос от таможни, где просили объяснить цель покупки, способ оплаты, предоставить ПТС, договор купли-продажи и другие документы. Неизвестно, как именно производилась оплата, однако, если выяснится, что мужчина также нарушил валютный контроль, ему грозит штраф от 2 до 8 млн рублей.

Участники рынка сообщают, что аналогичные запросы уже получают автовладельцы из Краснодара и Новошахтинска. Раньше эту систему можно было обмануть, заявив, что заключил с продавцом договоренность об оплате в течение трех лет, однако в Налоговой службе Кузбасса заявили, что сейчас количество проверок увеличилось а данные о покупке таможенники запрашивают и по прошествии трех лет.

Теги: Екатеринбург, налоговая, автомобиль, штраф, покупка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

