Сергей Кравчук призвал управляющие компании Хабаровска оперативно отрабатывать обращения граждан по очистке крыш от снега

На данный момент в Хабаровске управляющие компании продолжают очистку крыш зданий и домов от снега.

Как пояснила лавный специалист городского управления ЖКХ Наталья Дубинина повышение дневных температур приводит к скапливанию снежных масс на крышах, образованию сосулек, что повышает угрозу безопасности для горожан.

"Во все управляющие компании отправили факсограммы, в которых говорится, что нужно не только сбивать сосульки, но и очищать кровли. Активнее других этой работой занимаются крупные жилищные организации – такие как ООО «Северный округ», «Премиум», «РЭП», «Бруслит-Сервис», «Сервис-Центр», «ДВ-Союз», «Побережье Амура», «Уют», «Ремстрой Хабаровск», «Дебют-Сервис», - отметила специалист городского управления.

Особое внимание уделяется скатным крышам, на которых процесс таяния и сползания снега идет более активно. Управляющие компании и ТСЖ осуществляют заказы машин с вышками, обращаются к услугам промышленных альпинистов.

«Зимний период предъявляет особые требования к качеству содержания городской инфраструктуры, и мы должны быть к этому готовы, – отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. – Призываю все управляющие организации города ответственно подойти к выполнению своих обязанностей и оперативно отрабатывать обращения граждан».

Обращения жителей Хабаровска контролируются районными специалистами муниципального контроля. В мэрии Хабаровска напоминают, что жители в случае необходимости могут обратиться в свою управляющую компанию или по телефону 380-380.