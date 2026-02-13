В Тюменской области ведется обновление системы медицинской реабилитации

В Тюменской области ведется обновление системы медицинской реабилитации, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" внедрен программно-аппаратный комплекс "Сенсория 65". Современное отечественное оборудование позволяет выстраивать индивидуальные программы восстановления, работать с двигательными и когнитивными нарушениями, вовлекать пациентов в реабилитацию с первых занятий.

Благодаря новому оборудованию врачи обеспечивают ещё более качественное и быстрое восстановление. Это важно для всех категорий пациентов, включая ветеранов СВО, для которых "Градостроитель" – крупнейший реабилитационный центр с мощной материально-технической базой и высокопрофессиональными специалистами.

Комплекс приобретен по программе "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Задача региона – настроить работу современных технологий на результат и сделать их доступными людям.