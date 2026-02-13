Черногория выдала России гражданина РФ, находившегося в международном розыске

Черногория выдала России гражданина РФ Феликса Александрова. Он был объявлен в международный розыск по 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

"По версии следствия, в марте 2024 года Александров, находясь в вагоне электропоезда Московского метрополитена, распылил баллончик с неустановленным веществом среди пассажиров, после чего скрылся с места происшествия", - сообщили в Генпрокуратуре России.

"Запрос о выдаче обвиняемого был направлен в связи с задержанием на территории Черногории. Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с зарубежными коллегами удалось добиться принятия положительного решения о передаче обвиняемого. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России он будет доставлен в Москву", - добавили в надзорном ведомстве.