Следующая трехсторонняя встреча по Украине может пройти на будущей неделе

Следующая трехсторонняя встреча РФ, США и Украины по украинскому урегулированию может пройти на будущей неделе, сообщает Politico со ссылкой на источник.

По информации издания, переговоры состоятся в Майами или Абу-Даби. Американские чиновники полагают, что на встрече может быть достигнут прогресс.

Ранее Россия и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби 5 и 6 февраля договорились об обмене 314 заключенными. В США сообщали, что дискуссии продолжатся в ближайшие недели.