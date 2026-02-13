13 Февраля 2026
Образование Хабаровский край
Фото: hv27.ru

Сергей Кравчук: Программы профориентации в школах – это инвестиция в кадровый потенциал Хабаровска

В рамках проекта «Профессионалитет» управление образования города Хабаровска продолжает формирование условий, которые дают подросткам возможность получить первую профессию ещё во время учёбы в школе.

В частности продолжается работа муниципальных инновационных площадок в рамках проекта «Профессионалитет». Например, на базе Лицея «Вектор» совместно с Хабаровским техникумом городской инфраструктуры и промышленного производства реализуется программа, позволяющая хабаровским школьникам получить первую профессию параллельно с освоением основной школьной программы.

(2026)|Фото: hv27.ru

По окончанию первого этапа 12 молодых людей уже освоили профессию «Секретарь‑администратор», 13 выпускников получили квалификацию «Слесарь строительный». В ближайшее время состоится торжественное вручение соответствующих свидетельств.

В управлении образования Хабаровска пояснили, что такие итоги наглядно демонстрируют результаты системной работы по созданию в городе современной образовательной среды, поблагодарив Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства за эффективное партнёрство в рамках проекта.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Важно, чтобы уже в школе ребята могли понять, какая профессия им по‑настоящему интересна. Мы будем и дальше развивать такие инициативы, укреплять партнёрство школ с техникумами и предприятиями. Это вклад в будущее нашего города: подготовленные кадры, осознанный выбор профессии, крепкие трудовые традиции», – подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Следует отметить, что сформированная система ранней профориентации школьников в Хабаровске полностью соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России. 

Теги: сергей кравчук, профтехобразование, профессионалитет, школьники


