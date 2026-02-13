Свердловчанка погасила ипотеку, взяв кредиты, и объявила себя банкротом

Свердловчанка попыталась избежать долгов и при этом закрыть ипотеку. Для этого она набрала кредитов, чтобы потом объявить себя банкротом.

Как передает ЕАН со ссылкой на материалы арбитражного дела, в апреле 2023 года всего за два дня Екатерина А. взяла восемь кредитов в разных банках на общую сумму более 4,3 млн рублей. В анкетах она указывала, что ежемесячно получает 170 тыс. рублей, однако в действительности ее доход составлял всего 10-12 тыс. рублей. Полученные деньги она потратила на погашение ипотечного кредита в размере 2,8 млн рублей, а после пошла на процедуру банкротства.

В суде заключили, что Екатерина изначально ввела банки в заблуждение, соврав о своем реальном доходе, заменила долг с залогом в виде квартиры на обычный кредит, а потребовав признать ее банкротом - просто попыталась злоупотребить правом.

Арбитражный суд Уральского округа придерживается того же мнения. Из-за того, что Екатерина взяла столько кредитов в такой короткий срок, банки не смогли своевременно проверить кредитную историю клиентки. Там также добавили, что только добросовестные должники имеют право воспользоваться механизмом личного банкротства. Перераспределение долговой нагрузки под эти условия не подходит.