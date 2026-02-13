В Алтайском крае из реабилитационного центра госпитализировали 11 детей

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о халатности после госпитализации детей из реабилитационного центра, сообщает СУ СКР по региону.

Речь идет о центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, который расположен в Первомайском районе. 12 февраля оттуда были госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции.

В настоящее время назначены судебные экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, в январе умерли девять постояльцев психоневрологического пансионата в Прокопьевске (Кемеровская область). Минздрав региона сообщал, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Позднее министр здравоохранения региона Андрей Тарасов сообщал, что в медицинских организациях находится 51 человек, четыре из них - в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело.