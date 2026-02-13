На трассе Тюмень — Омск инспекторы ДПС обстреляли автомобиль с пьяным водителем

На трассе Тюмень — Омск инспекторы ДПС применили табельное оружие для остановки автомобиля с пьяным водителем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает корреспондент Накануне.RU.

Водитель автомобиля ВАЗ‑2105, ранее лишенный водительских прав, проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться. Во время движения он неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников дорожного движения. В салоне автомобиля находились трое пассажиров, двое из которых — несовершеннолетние.

В соответствии с законом "О полиции" сотрудники Госавтоинспекции произвели предупредительный выстрел вверх, после чего открыли огонь по колесам. Автомобиль был остановлен.

В отношении нарушителя составлено семь административных протоколов. В настоящее время он находится под арестом, автомобиль помещен на спецстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.