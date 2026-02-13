В Екатеринбург прибыли 11 новых троллейбусов модели "Горожанин"

В Екатеринбург прибыли 11 новых низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели "Горожанин". Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, всего поступит 50 таких машин.

"С 2023 года это уже третья крупная закупка. Благодаря ей мы заменим 100% курсирующих по городу троллейбусов. Новые модели направим на все действующие троллейбусные маршруты", - пообещал Орлов.

Мэр уточнил, что сейчас машины ждет регистрация и доукомплектация, а водителей – обучение и стажировка. Уже после этого троллейбусы выйдут на линию.

Ранее сообщалось, что 50 новых троллейбусов "Горожанин" в Екатеринбург поставят Минский автомобильный завод (МАЗ) и "Уфимский трамвайно-троллейбусный завод" (УТТЗ). В начале февраля в столицу Урала доставили два новых уфимских троллейбуса.