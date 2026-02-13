Гладков попросил жителей белгородского приграничья не носить камуфляж

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных территорий отказаться от ношения камуфляжной и военной одежды.

"Пожалуйста, дорогие друзья, в идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму. Особенно за последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов по жителям, которые ходят в зеленой камуфляжной военной форме", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщил, что в приграничье число погибших выросло в 10 раз. Он добавил, что власти намерены усилить защиту "и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности".

Тем временем, белгородцы раскритиковали решение Роскомнадзора о замедлении работы Telegram, поскольку именно там они получали оперативные оповещения об атаках.