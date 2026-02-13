Новая модель? Путин поручил изменить название среднего профобразования

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос изменения термина "среднее профессиональное образование" (СПО). Такое поручение дано после заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики.

Идея начала продвигаться в прошлом году, а на Госсовете вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что премьер Михаил Мишустин тоже так считает: в колледжах сейчас дают образование не хуже, чем во многих вузах, поэтому среднее профессиональное образование нужно назвать специальным профессиональным образованием.

Что это изменит, неясно, но в Правительстве, видимо, возлагают на это надежды. Вероятно, задумка направлена на то, чтобы повысить престиж СПО. В последние годы власти призывают идти после 9 класса в колледжи, а поступление в 10 класс школы усложняется. Параллельно говорится о том, что в вузах переизбыток студентов на невостребованных специальностях, который нужно сократить.

При этом анонсированная новая модель высшего образования тоже подразумевает ряд переименований: бакалавриат станет называться базовым высшим образованием, а магистратура - специализированным высшим. Прочие изменения до сих пор неясны.

В России действительно растет популярность СПО. В 2025 году в колледжи и техникумы поступили рекордные 1,3 млн студентов, сообщил ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а около 63% девятиклассников пошли в колледжи и техникумы.