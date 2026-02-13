Мэр Липецка подал в отставку по семейным обстоятельствам

Мэр полумиллионного Липецка Роман Ченцов подал в отставку. По его словам – "в силу семейных обстоятельств".

"Сегодня в силу семейных обстоятельств мне важно быть рядом с близкими, уделить им максимум внимания и личного участия", - написал мэр в своем Telegram-канале. Он добавил, что его заявление об отставке будет рассмотрено на ближайшей сессии Липецкого горсовета.

Ченцов возглавил Липецк в июне 2024 года. До этого руководил разными районами города, а еще раньше – работал ветеринарным врачом.