ФАС будет контролировать предоставление скидок на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба может получить новые полномочия – ведомство разработало проект постановления о федеральном госконтроле за соблюдением закона о платформенной экономике (этот закон регулирует работу маркетплейсов). Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В постановлении указано, кто и за чем будет следить, ключевые и целевые показатели, объекты мониторинга, а также проверки, которые будет проводить ФАС и т.д.

В частности, ФАС будет проверять: обоснованность блокировок личных кабинетов на платформах; подтверждение факта получения согласия на предоставление скидок за счет продавцов; предоставление равных условий по продвижению в поисковой выдаче и др.

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 октября 2026 года – вместе со вступлением в силу закона о платформенной экономике (Госдума одобрила его в прошлом году).