13 Февраля 2026
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Общество В России Республика Башкортостан
Фото: Накануне.RU

В Башкирии усилят меры безопасности в школах

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах по усилению безопасности образовательных организаций в регионе. Поручения даны правительству и Совету общественной безопасности республики. 

Нужно усилить пропускной режим и охрану, обеспечить свободный проезд машин экстренных служб и силовых структур. Также нужно проводить инструктажи по действиям в случаях ЧС и терактов, по проверке средств оповещения и сигнализации, обновить памятки и другие документы по безопасности. Кабмин региона должен внести предложения по увеличению финансирования охраны в учебных заведениях. Предлагается даже назначать ответственных за профилактику деструктивного поведения учащихся с установлением им стимулирующих доплат. Для этого Минпросвещения республики должно организовать обучение таких лиц. Отдельно поручается усилить функционирование психологических служб в учебных заведениях. Проверять соблюдение требований будет контрольное управление главы региона.

Хабиров анонсировал новые меры 10 февраля на встрече с директорами школ после два ЧП в регионе: девятиклассник с игрушечным автоматом и петардой напал на одноклассников и учителя, а позже 15-летний подросток с ножом в общежитии напал на вахтера, студентов, а затем прибывших полицейских. Пострадали шесть человек.

Как считает депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров, в следующем году в бюджете надо предусмотреть дополнительные средства на укрепление психологической службы в школах. Сегодня она не работает так, как это должно быть. Например, после последнего случая депутат разузнал, что было в школе. Там психологи выполняли обязанности формально.

Однако, как можно заметить, все анонсированные меры подразумевают усиление внешнего контроля, игнорируя причины деструктивного поведения подростков. А они коренятся в бесконтрольном погружении в соцсети, где детей идеологически "обрабатывают", а также недостатке воспитания и объединяющей идеологии в обществе и школе, считают практически все эксперты. Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина уверена, что "даже если мы огородим образовательные организации железной проволокой в несколько рядов, то ничего не получится".

Теги: школа, безопасность


