"Продавал персональные данные". ФСБ задержала высокопоставленного силовика из центра "Э" в Челябинской области

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного силовика центра "Э". Речь идет о начальнике межрайонного отделения по противодействию экстремизму с дислокацией в Магнитогорске подполковнике полиции Илье Афонасенко. Его подозревают в превышении полномочий.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, по версии следствия, в период с марта по апрель 2025 года подозреваемый систематически пользовался базой данных МВД, где собирал персональные данные на физическое лицо и впоследствии передавал их своему знакомому за деньги.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОЧР СБ регионального ГУ МВД России, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователем СК России произведен обыск по месту жительства фигуранта, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.