В Калуге двум сотрудникам подразделения Росавтодора вменили получение взятки в 5,5 млн

В Калуге двум сотрудникам федерального казенного учреждения вменили получение взятки. Речь идёт о заместителе начальника и ведущем эксперте ФКУ "Управление магистрали Москва – Бобруйск Федерального дорожного агентства".

По версии следствия, по указанию замначальника ведущий эксперт лично получил от представителя коммерческой организации взятку в 5,5 млн руб. Деньги заплатили за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов.

Взятку сообщники должны были разделить. Возбуждено уголовное дело по статье "Взятка в особо крупном размере". Подозреваемые арестованы, сообщает прокуратура Калужской области.