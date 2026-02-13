Жителя Екатеринбурга, жестоко избившего подростка на горке, оставили в СИЗО

Житель Екатеринбурга Яков Шушарин, обвиняемый в избиении подростка на горнолыжном комплексе на Уктусе, останется в СИЗО. Решение принял Свердловский областной суд.

Инцидент произошел в январе: мужчина жестоко избил 13-летнего подростка за то, что тот неудачно скатился с горки и наехал на женщину. Избитому пришлось обращаться в больницу. После этого прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

Подозреваемый был объявлен в розыск, но позже сам пришел к полицейским. Шушарин рассказал, что накинулся на подростка, так как испугался за 4-летнюю дочь. В дальнейшем Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте. В СИЗО уралец будет находиться до 17 марта 2026 года.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат фигуранта подал апелляционную жалобу, в которой просил для подзащитного более мягкую меру пресечения. Однако облсуд, рассмотрев материалы дела, оставил постановление райсуда без изменений.

Шушарин продолжит оставаться под арестом до марта. Расследование его дела продолжается.