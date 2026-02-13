13 Февраля 2026
в россии
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Екатеринбурга, жестоко избившего подростка на горке, оставили в СИЗО

Житель Екатеринбурга Яков Шушарин, обвиняемый в избиении подростка на горнолыжном комплексе на Уктусе, останется в СИЗО. Решение принял Свердловский областной суд.
Инцидент произошел в январе: мужчина жестоко избил 13-летнего подростка за то, что тот неудачно скатился с горки и наехал на женщину. Избитому пришлось обращаться в больницу. После этого прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

Подозреваемый был объявлен в розыск, но позже сам пришел к полицейским. Шушарин рассказал, что накинулся на подростка, так как испугался за 4-летнюю дочь. В дальнейшем Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте. В СИЗО уралец будет находиться до 17 марта 2026 года.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат фигуранта подал апелляционную жалобу, в которой просил для подзащитного более мягкую меру пресечения. Однако облсуд, рассмотрев материалы дела, оставил постановление райсуда без изменений.

Шушарин продолжит оставаться под арестом до марта. Расследование его дела продолжается.

Ранее 22.01.2026 12:39 Мск Суд арестовал жителя Екатеринбурга, жестоко избившего подростка на горке
Ранее 20.01.2026 13:15 Мск В Екатеринбурге задержали подозреваемого в избиении подростка на горнолыжном комплексе
Ранее 19.01.2026 07:58 Мск СК возбудил дело после избиения подростка на горнолыжном комплексе в Екатеринбурге
Ранее 18.01.2026 16:19 Мск В Екатеринбурге мужчина жестоко избил подростка, катавшегося с горы на снегокате 

