Мэр Сердобска ушла в отставку после скандала с сертификатами на жилье

Глава города Сердобска (Пензенская область) Марина Ермакова подала в отставку после скандала с выдачей сертификата на жилье.

"Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным", — написала она в своем Telegram-канале.

10 февраля Ермакова опубликовала пост, в котором сообщила о выдаче двух сертификатов на жилье семьям уроженцев Средней Азии. Это вызвало широкий общественный резонанс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку на предмет возможных нарушений при выдаче сертификата.

В прошлом году в Мытищах многодетная семья из Таджикистана получила субсидию на квартиру в размере более 24 млн рублей, что вызвало большой резонанс в Сети. Глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила, что Тахмина Самадова и ее супруг Рамазон Рахимов являются гражданами России, проживают в однокомнатной квартире с семью детьми, поэтому могут рассчитывать на улучшение жилищных условий. Но позже от пресс-службы СК Подмосковья поступила информация о задержании многодетной уроженки Таджикистана. Следователи сообщили, что женщина намеренно занизила доходы своего мужа, а также предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее живущие в Таджикистане родственники: брат с двумя детьми.

В мае было возбуждено уголовное дело против бывшего заместителя главы администрации Мытищ, ответственного за выдачу жилищного сертификата мигрантам.