В Каменске-Уральском уборщица "Бургер Кинга" сломала нос 15-летней школьнице. История дошла до Бастрыкина

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей из Каменска-Уральского, где уборщица "Бургер Кинга" сломала нос 15-летней школьнице. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Как рассказала юрист Юлия Майорова, которая собирается вести это дело, в своих соцсетях, все произошло в начале февраля. Полина пришла с друзьями в кафе в ТЦ, но школьники получили замечание от персонала, что они занимают столик, но ничего не заказывают. Подростки все же сделали заказ, поели и разошлись, а на следующий день вернулись, заказали еду и стали ждать. В этот момент к ним подошла уборщица, которая, по какой-то причине, пристала именно к Полина. Она подсела за стол к подросткам и начала их оскорблять. Когда школьница сказала: "Сами вы такая", та ударила девочку в нос и поспешила в подсобку.

"Вы представляете себе состояние подростка? Который воспитывается в благополучной семье, где взрослые не распускают рук? Все, что смогла сделать Полина – это выплеснуть вслед женщине свою газировку. Не исключаю, что в возрасте Поли я была бы менее вежлива и ответила бы кулаками. Но девочка этого не сделала – в слезах выбежала из кафе и позвонила маме. Мама все сделала правильно: приехала в торговый центр и вызвала наряд полиции. А затем обратилась в медицинское учреждение", – рассказала Майорова.

Администратор кафе, по словам юриста, встала на сторону уборщицы и заявила: "Ну и правильно, что ударила". Якобы школьники часто заказывают одну картошку-фри на десятерых, просто чтобы скопом посидеть в теплом ТЦ. Однако чек, который сохранила Полина, указывает об обратном - сумма в нем достаточная.

Сейчас ребенок проходит лечение, ей диагностировали перелом носа. Уборщица об этом знает, но так и не принесла извинений и не выразила желания помочь с лечением.

"Сейчас эксперты дадут оценку причиненного здоровью вреда. Он может быть легким, а может быть средним. В любом случае, это – деяние уголовно-наказуемое и женщина не сможет избежать ответственности. Ну а бонусом она ответит и рублем. Иск о компенсации морального вреда мы обязательно подадим. К работодателю "воспитательницы". Браво кадровикам. Отличный персонал вы находите. Как ключевые показатели эффективности оцениваете? По количеству избитых детей?" – написала юрист.

В пресс-службе СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.