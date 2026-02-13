Глава РПЦ собрался бороться с анклавами мигрантов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании духовенства Московской митрополии высказался о проблемах миграционной политики. По мнению руководителя РПЦ, вопросы миграции, сохранения цивилизационной идентичности по-прежнему остро стоят в Подмосковье.

"Мы обязаны противостоять формированию изолированных этноконфессиональных анклавов, которые нередко становятся рассадником радикальных идей, а иногда и терроризма, направленного против коренных жителей", - сказал патриарх Кирилл, цитату привела пресс-служба первосвятителя.

Миграционный вопрос в России встаёт ребром, и государство вынуждено экстренно пересматривать свою политику в сфере регулирования миграционных потоков. Однако предлагаемые меры, по мнению экспертов, лишь точечно решают проблемы, лечат симптомы, оставляя нетронутой болезнь системы — уязвимость и экономическую заинтересованность в теневом труде. На фоне этого нарастает напряжение в обществе, всё громче звучат требования не ужесточения, а тотального пересмотра подходов к привлечению иностранной рабочей силы.